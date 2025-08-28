site.bta Министърът на външните работи на Бахрейн получи акредитивните писма на новия израелски посланик
Министърът на външните работи на Бахрейн Абдулатиф бин Рашид Ал Заяни прие акредитивните писма на новия посланик на Израел в Манама Шмуел Ревел, съобщи бахрейнската държавна информационна агенция, цитиран от Ройтерс.
Бахрейн, който нормализира отношенията си с Израел през 2020 г., заяви, че посланикът му в Израел се е завърнал у дома през ноември 2023 г. в знак на подкрепа за палестинската кауза, а израелският посланик в Манама е напуснал кралството.
Бахрейн, където се намира Пети флот на ВМС на САЩ, подписа през 2020 г. споразумения за нормализиране на отношенията с Израел.
По време на срещата Ал Заяни е обсъдил с Ревел усилията за подкрепа на регионалния мир и сигурност.
/ВТ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина