Министърът на външните работи на Бахрейн получи акредитивните писма на новия израелски посланик

Министърът на външните работи на Бахрейн Абдулатиф бин Рашид Ал Заяни прие акредитивните писма на новия посланик на Израел в Манама Шмуел Ревел, съобщи бахрейнската държавна информационна агенция, цитиран от Ройтерс.

Бахрейн, който нормализира отношенията си с Израел през 2020 г., заяви, че посланикът му в Израел се е завърнал у дома през ноември 2023 г. в знак на подкрепа за палестинската кауза, а израелският посланик в Манама е напуснал кралството.

Бахрейн, където се намира Пети флот на ВМС на САЩ, подписа през 2020 г. споразумения за нормализиране на отношенията с Израел.

По време на срещата Ал Заяни е обсъдил с Ревел усилията за подкрепа на регионалния мир и сигурност.