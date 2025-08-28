Подробно търсене

Виктор Турмаков
Министърът на външните работи на Бахрейн получи акредитивните писма на новия израелски посланик
Министърът на външните работи на Бахрейн Абдулатиф бин Рашид Ал Заяни. Снимка: Zoltan Mathe/MTI via AP
Манама,  
28.08.2025 04:00
 (БТА)
Министърът на външните работи на Бахрейн Абдулатиф бин Рашид Ал Заяни прие акредитивните писма на новия посланик на Израел в Манама Шмуел Ревел, съобщи бахрейнската държавна информационна агенция, цитиран от Ройтерс.

Бахрейн, който нормализира отношенията си с Израел през 2020 г., заяви, че посланикът му в Израел се е завърнал у дома през ноември 2023 г. в знак на подкрепа за палестинската кауза, а израелският посланик в Манама е напуснал кралството.

Бахрейн, където се намира Пети флот на ВМС на САЩ, подписа през 2020 г. споразумения за нормализиране на отношенията с Израел.

По време на срещата Ал Заяни е обсъдил с Ревел усилията за подкрепа на регионалния мир и сигурност.

/ВТ/

Към 04:06 на 28.08.2025

