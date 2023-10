Испания предложи на Украйна още шест системи за ПВО "Хоук"

Испания е предложила на Украйна още шест системи за противовъздушна отбрана "Хоук" (HAWK - Homing All the Way Killer) за защита на коридора за украинския износ на зърно и на критичната инфраструктура на страната от руските нападения, предаде Ройтерс, като се позова на днешна информация от източник от испанското правителство.

Според данни от испанското министерство на отбраната Испания вече е изпратила на Киев шест американски зенитно-ракетни комплекса "Хоук", посочва агенцията. Освен това испанската армия ще обучи украински войници на тези нови за тях системи, като осигури и допълнително оборудване за разминиране, припомня Ройтерс.