Нападателят на Борусия Дортмунд Серу Гираси ще бъде готов за дербито с Байерн Мюнхен, обявиха от клуба

Нападателят на Борусия Дортмунд Серу Гираси ще бъде готов за дербито от Бундеслигата срещу Байерн Мюнхен следващия уикенд, въпреки че напусна лагера на националния отбор на Гвинея, заяви за ДПА говорител на клуба.

От тима на Гвинея обявиха, че той се е върнал в Германия по средата на международния си ангажимент, защото е бил "физически много отслабен".

Преди това Гираси се оплака от проблем с подколянното сухожилие. Това породи опасения сред феновете на Дортмунд, че няма да бъде на разположение за сблъсъка на върха на таблицата в събота.

Говорителят на клуба обаче заяви, че участието му не е застрашено и че са във връзка с 29-годишния футболист, който си взе няколко дни почивка.