site.btaСтарши треньорът на Байер Леверкузен Каспер Хюлманд подчерта, че отборът му иска да се представи добре срещу Унион Берлин
Старши треньорът на Байер Леверкузен Каспер Хюлманд подчерта, че отборът му иска да се представи добре срещу Унион Берлин в събота и да влезе в международната пауза с "позитивно чувство".
"Наистина очакваме с нетърпение мача пред нашата публика. Преди всичко искаме да влезем в международната пауза с позитивно чувство - отборът и аз като треньор, разбира се. Защото, като треньор, мразя да чакам 14 дни за следващия мач. Ето защо утрешният е много важен", каза той на пресконференция.
Леверкузен завърши 1:1 с ПСВ в Шампионската лига, докато в Бундеслигата е шести само с две победи в пет мача.
"Момчетата започват да се ориентират и най-вече стават по-гъвкави в позиционната си игра. Бяхме малко прекалено сковани в началото", обясни Хюлманд, цитиран от ДПА.
"Вече виждам ясно подобрение от мача срещу Санкт Паули и ПСВ, развиваме се стъпка по стъпка. Имаме индивидуално силни играчи, така че усещам, че все още има голям потенциал в отборната работа", добави той.
За мача от първенството срещу Унион, Хюлманд може да разчита отново на Роберт Андрих, Лукас Васкес, Аксел Тапе, Патрик Шик и Есекиел Паласиос.
/ИК/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина