Билетите за мача Берое - Добруджа от десети кръг на футболната Първа лига вече са в продажба

Билетите за срещата от десети кръг на футболната Първа лига между Берое и Добруджа в Стара Загора вече са в продажба, съобщиха домакините на двубоя.

Цената на талоните е 15 лева, ако бъдат закупени предварително или в деня на срещата. Пропуските за VIP зоната са на цена от 50 лева. Билетите са в предварителна продажба на всички каси на eventim в страната, както и онлайн. За гостуващите фенове цените са същите и ще се предлагат онлайн или на касата пред сектор „Гости“.

Входът за лица до 14 и над 70 години ще бъде безплатен, но всички лица до 16 години трябва да бъдат с придружител и попълнена декларация. Всички привърженици са длъжни да носят документ за самоличност, съобщават от Берое.

Относно организацията за достъп старозагорци уточняват, че всички привърженици на Берое ще могат да влизат от южните входове на стадиона, както и от северозападния вход. Привърженици на гостуващия отбор ще могат да използват единствено сектор „Гости“ от западната страна на стадиона.

Двубоят, който е последен в програмата за десетия кръг на футболната Първа лига е насрочен за 29 септември от 20:15 часа на стадион „Берое“.

След девет изиграни кръга от шампионата Берое заема десето място в класирането с актив от 10 точки и мач по-малко, а Добруджа са на 13 позиция със 7 точки.