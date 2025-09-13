Разград отбеляза 80 години организиран баскетбол с демонстративен мач, церемония по награждаване и откриване на „Кът на славата“. Празничното събитие, организирано от Община Разград и баскетболен клуб Лудогорец, се проведе в спортна зала „Абритус“.

Сред присъстващите на тържествената церемония бяха президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков, мениджърът „Национални отбори и състезания“ в Българската федерация по баскетбол Христо Христов, кметът на Община Разград Добрин Добрев, заместник-кметът Елка Неделчева, директорът на дирекция в Областна администрация – Разград Светлин Симеонов, експертът по спорт в Община Разград Златина Георгиева.

По повод 80-годишнината, във фоайето на спортната зала бе открит „Кът на славата“ със спомени за паметните моменти от историята на разградския баскетбол.

Добрин Добрев и Георги Глушков отправиха приветствия към баскетболистите, ветерани, треньори и деятели на баскетбола.

„Нека тази 80-годишнина да бъде поглед и към бъдещето, за да можем да изградим още десетилетия и още поколения славни спортисти и баскетболисти“, отбеляза Добрев.

„За мен е чест да бъда тук сред вас по повод 80 години организиран баскетбол в Разград. Пожелавам ви още много успехи и занапред“, посочи Георги Глушков. От името на Българската федерация по баскетбол той връчи награди на заслужили ветерани, треньори и деятели на баскетбола в Разград.

Награди бяха предвидени и от организаторите на събитието.

Демонстративните мачове започнаха с участието на най-малките баскетболисти в града и завършиха с участието на бивши и настоящи баскетболисти от баскетболен клуб Лудогорец.

За празничната атмосфера и настроение допринесоха момичетата от мажоретен състав към Центъра за работа с деца и момичетата и момчетата от Танцова формация „Феникс“.