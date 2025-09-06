Подробно търсене

Берое обяви привличането на Кайо Лопес

Асен Даскалов
снимка: ПФК Берое
Стара Загора,  
06.09.2025 19:43
 (БТА)

Берое привлече Кайо Лопес, съобщават от клуба в събота. 24-годишният португало-бразилски дефанзивен халф пристига от СД Аренцейро (Испания) и вече започна тренировки с първия отбор, подготвяйки се за своя официален дебют със зелената фланелка.

В кариерата си Лопес е защитавал цветовете на Вашку да Гама, Леганес и Фелгейраш.

"Топло го приветстваме в Берое и му пожелаваме много успехи в този нов етап от професионалния му път", се казва в съобщението в официалната страница на старозагорци във Фейсбук.

В петък Берое победи Ботев Пловдив с 3:1 в приятелски мач, в който игра Кайо Лопес.

/КМ/

