Берое победи Ботев (Пловдив) в контролна среща

Берое победи Ботев Пловдив с 3:1 в контролна среща, играна на стадион „Трейс Арена“ в Стара Загора.

Стивън Петков откри за пловдивчани в осмата минута, но Берое изравни веднага след това с попадение на Йесид Валбуена. Отново колумбийският нападател на старозагорци се разписа за 2:1 в 52-рата минута. Друго ново попълнение на Берое Факундо Аларкон отбеляза в добавеното време за крайното 3:1.

Участие в мача за Берое взе бразилският халф Кайо Лопес, който все още не е представен официално като ново попълнение. Своя неофициален дебют начело на старозагорци направи новият наставник на тима Алехандро Сагерас, който през седмицата замени Виктор Басадре.

Ботев Пловдив взе инициативата още в началото на двубоя и успя да поведе в резултата в осмата минута, когато Стивън Петков получи в наказателното поле и прати топката в мрежата.

Домакините изравниха само минути по-късно чрез новото си попълнение Йесид Валбуена, който все още не е дебютирал в официален мач за тима. Колумбиецът се възползва от сблъсък между вратаря на гостите Християн Славков с негов съотборник и технично реализира в опразнената врата.

Преди подновяването на играта стражът на Ботев бе заменен от Николай Пранджев.

Двата тима продължиха с активната си игра и създадоха няколко положения пред двете врати. При най-опасното от тях вратарят на гостите отрази удар на Исмаел Ферер, а Стивън Петков се размина на сантиметри от втория си гол в срещата след удар от наказателното поле.

Ботев можеше да поведе отново само минути след подновяване на играта, но Станислав Йовков изби от голлинията след удар на Димитър Митков.

Йесид Валбуена отбеляза втория си гол в мача и даде преднина за старозагорци в 52-рата минута. Той получи в наказателното поле, обърна се и прати топката в далечния ъгъл на Пранджев за 2:1.

Тайлон шутира много опасно от границата на пеналта в 60-ата минута, но ударът му мина на сантиметри от гредата.

Ботев продължи да бъде по-активен в половината на съперника и Валентино Кинтеро се намеси решително след удари на Енрике Жоку и Армстронг Око-Флекс от дистанция.

Димитър Митков изпълни пряк свободен удар на границата на наказателното поле в 81-вата минута, но вратарят на Берое отново спаси.

До края на срещата Ботев продължи да държи повече топката, но не успя да застраши сериозно вратата на домакините. От своя страна Берое можеше да покачи резултата в самия край на срещата, след като на два пъти Исмаел Ферер се озова сам срещу вратаря на гостите, но прати топката над вратата.

Крайният резултат бе оформен от последния нов играч в тима на старозагорци Факундо Аларкон, който прехвърли елегантно Пранджев за 3:1 в полза на Берое.

В следващия кръг на Първа лига след паузата за мачовете на националните отбори Берое приема Ботев Враца на 12 септември, а в същия ден Ботев Пловдив е домакин на Монтана.

Състав на Берое: Артур Мота (30 – Валентино Кинтеро), Жоао Милейрао (75 – Стилиян Русенов), Хуан Саломони (46 – Станислав Йовков), Висенте Лонджиноти, Ивайло Митев, Кайо Лопес , Стефан Гаврилов, Исмаел Ферер, Нене (75 – Факундо Аларкон), Алберто Салидо (60 – Уеслей Да Роча), Йесид Валбуена (75 – Мирослав Георгиев)

Състав на Ботев (Пловдив): Християн Славков (9 – Николай Пранджев), Габриел Нога, Андрей Йорданов, Ивелин Попов (46 – Джон Емануел), Тайлон, Стивън Петков (46 – Димитър Митков), Армстронг Око-Флекс, Ейбрахам Оджо, Енрике Жоку, Ивайло Видев, Симеон Петров (78 – Габриел Златанов)