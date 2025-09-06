Баскетболен клуб Шумен организира за седми път международния турнир за подрастващи "Костадин Димитров"

site.btaБаскетболен клуб Шумен организира за седми път международния турнир за подрастващи "Костадин Димитров"
Баскетболният Шумен организира за седми път международния турнир за подрастващи на името на изтъкнатия спортен деятел от града Костадин Димитров, съобщават на официалната си страница в една от социалните мрежи от клуба.
В това издание на баскетболната надпревара, което ще се състои на 6 и 7 септември в зала „Арена Шумен“, ще се включат четири отбора – Черно Море Тича, Ънстопъбъл от Добрич, тимът на Плейоф от Лесковац (Сърбия), както и домакините от Шумен, при следната програма. Финалният мач на турнира ще се играе на 7 септември от 11:00 часа, а награждаването е предвидено да се състои в същия ден от 13:00 часа.
От отбора на Шумен съобщиха още, че представителният им състав се е подсилил с още един играч за новия сезон в Националната баскетболна лига. В тима е привлечен хърватинът с норвежки паспорт Андрия Блатанчич, който е висок 202 сантиметра и играе на позиции три и четири.
Баскетболният Шумен организира и през миналата година международния турнир за подрастващи "Костадин Димитров".
Тимът нов старши треньор през сезон 2025/2026. Председателят на баскетболния клуб и доскорошен наставник на представителния тим Янко Янков и главният треньор на школата Звонко Папак представиха на пресконференция в края на юни в Националния пресклуб на БТА в града своята оценка за изминалия сезон и очакванията си за предстоящия.
/КМ/
