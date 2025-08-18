Сантос освободи треньора Клебер Хавиер след разгромно поражение срещу Васко да Гама

Бразилският футболен клуб Сантос освободи старши треньора Клебер Хавиер след унизителна загуба с 0:6 срещу Васко да Гама, оставила осемкратните шампиони в опасна близост до зоната на изпадащите. "Черно белите" са с 21 точки и две пред намиращия се под чертата Витория.

Клебер, на 61 години, пое отбора през месец април, след като бе асистент в съперниците в бразилското първенство Палмейрас и Фламенго.

"Сантос се раздели със старши треньора Клебер Хавиер. Благодарим му за свършената работа и му желаем всичко най-добро в бъдеще", пишат трикратните шампиони на Южна Америка в социалните мрежи.

Сантос се завърна в елита през ноември, след като прекара една година във втора дивизия. Този клуб доминираше в бразилския футбол в средата на миналия век с най-голямата си звезда Пеле, който помогна за десет щатски и шест национални титли. Последните големи имена, продукт на Сантос, са Неймар, Робиньо и Родриго.

Неймар, който се завърна в Сантос през януари след престой в саудитския Ал-Хилал, подписа нов шестмесечен договор през юни. Той също бе критичен към отбора в интервюто си след загубата срещу Васко да Гама.

"Днес бяхме изключително слаби. Срамно е да играеш така с екипа на Сантос. Трябва да се приберем по домовете ни и да помислим хубаво за бъдещето. С днешното поведение няма да стигнем до никъде и дори няма смисъл да се явяваме на тренировката в сряда", каза Неймар.