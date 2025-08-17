Мениджърът Томас Франк отличи Ричарлисон след победата на Тотнъм срещу Бърнли

Мениджърът Томас Франк отличи нападателя Ричарлисон след победата на Тотнъм с 3:0 срещу Бърнли в мач от първия кръг на английското първенство по футбол. Бразилецът се разписа още в десетата минута след центриране на Мохамед Кудус, а през второто полувреме се възползва от още един пас на ганаеца за втория гол на Спърс.

"Ричарлисон се възползва от шансовете си и ни помогна да спечелим мача. Заслужава похвали, днес (в събота - б.пр.) беше перфектен", заяви Франк, цитиран от Ройтерс.

"Той полага много усилия, води тима напред и участва активно в атаките. Просто доминира на терена. Присъствието му е много важно за нас и съм доволен от работата, която е свършил медицинският ни екип след контузията. Попадението му със сигурност ще бъде сред претендентите за гол на сезона през следващия май", добави мениджърът.

През миналата година Ричарлисон вкара само четири гола за Тотнъм, но той бе дълго време контузен и изигра само 15 мача за носителите на трофея от Лига Европа.

"Той пропусна много мачове през последните няколко сезона и сега е наша работа да менажираме игровото му време. Как ще стане това? Все още нямам окончателен отговор, но има различни варианти. Може да го вадим по-рано, може да влиза като резерва, може и да играе пет мача поред. Тепърва ще мислим как да процедираме, защото все още не го познавам достатъчно добре като футболист", каза още Франк.

Следващият мач на Тотнъм е срещу Манчестър Сити на 23 август.