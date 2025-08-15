БФС и Професионалната футболна лига поздравиха Лудогорец, Левски и Арда за достигането до плейофния кръг в европейските турнири

Българският футболен съюз (БФС) и Професионалната футболна лига (БПФЛ) разпространиха съвместен поздравителен адрес за трите отбора, които достигнаха до плейофния кръг в европейските клубни турнири.

Във вторник Лудогорец отпадна в Шампионската лига, но е на един мач от втория клубен турнир на УЕФА Лига Европа. Снощи пък Левски (Сф) и Арда (Кърджали) отстраниха съответно Сабах (Азербайджан) и Кауно Жалгирис (Литва) и ще играят в решаващия кръг за попадане в груповата фаза на турнира Лига на конференциите.

Лудогорец, който беше отстранен от Ференцварош, ще срещне шампиона на Република Северна Македония – Шкендия (Тетово). При успех разградчани ще бъдат в Лига Европа, където играха и миналата година.

"Уважаеми футболисти, треньори, ръководители и привърженици на ПФК Лудогорец, ПФК Левски и ПФК Арда,

От името на Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига изразяваме своето искрено признание и гордост от постигнатия от Вас успех – класирането за плейофите за основната фаза на европейските клубни турнири – Лига Европа и Лига на конференциите – успех, който българският клубен футбол не бе постигал от години. Това е не само индивидуален успех за всеки отбор поотделно, но и важна крачка за целия български футбол.

Вашите отлични резултати носят ценни точки на България за националния коефициент, повишават имиджа на страната ни в европейски мащаб и допринасят за увеличаване на приходите от солидарните плащания за професионалните отбори.

Успехите Ви показват, че българските клубове могат да се конкурират с реномирани съперници и да играят със самочувствие, което вдъхновява както феновете, така и младите таланти у нас.

Пожелаваме Ви искрено успех в предстоящите мачове! Убедени сме, че това няма да са последните Ви постижения и че ще продължите достойно да защитавате себе си и нивото на българския клубен футбол", се казва в писмото, което е подписано от Георги Иванов - Президент на Българския футболен съюз, и от Атанас Караиванов - Президент на Българската професионална футболна лига.