Аталанта предложи 35 милиона евро за Родриго Муниз

Нападателят на Фулъм Родриго Муниз Карвальо може да продължи кариерата си в Италия, съобщи Джанлука Ди Марцио. Аталанта вече отправя втора оферта за 24-годишния бразилец - 35 милиона евро, както и 5 милиона евро бонуси. Английският клуб обаче първо иска да намери заместник на играча.

Настоящият договор на нападателя е до юни 2026 година. Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 20 милиона евро.

През сезон 2024/25 Родриго Муниз игра в 36 мача във всички състезания, отбеляза 11 гола и направи 2 асистенции.