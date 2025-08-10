Челси иска да продаде полузащитника Ренато Вейга това лято

Челси иска да продаде полузащитника Ренато Вейга през летния трансферен прозорец, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо.

Лондонският клуб е готов да се раздели с 22-годишния футболист дори след контузията на Леви Колуил. Сделката с Атлетико за Вейга пропадна, но се очакват преговори с други заинтересовани клубове.

Самият халф също би искал да премине в нов отбор.

Ренато Вейга стана играч на Челси през 2024 година. През януари лондончани го дадоха под наем на Ювентус, за който футболистът изигра 15 мача. За Челси той има 2 гола и 1 асистенция в 18 срещи във всички турнири.