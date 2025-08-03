Подробно търсене

Локомотив София победи Монтана в мач от третия кръг на Първа лига

Кремена Младенова
Локомотив София победи Монтана в мач от третия кръг на Първа лига
Локомотив София победи Монтана в мач от третия кръг на Първа лига
снимка: Никола Узунов/БТА (ПГ)
София,  
03.08.2025 20:51
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от третия кръг в Първа лига

Локомотив София - Монтана - 3:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Анте Аралица 4, 2:0 Спас Делев 16, 3:0 Ерол Дост 20
червен картон: 65 Божидар Кацаров (Локомотив София)

по-късно днес:
Левски - Славия

в понеделник:
Черно море - Берое
Ботев Пловдив - Арда Кърджали

от събота:
Лудогорец - Добруджа - 2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Милчо Ангелов 3, 1:1 Ивайло Чочев 22-дузпа, 2:1 Йоел Андерсон 78

Локомотив Пловдив - ЦСКА - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Жулиан Лами 89

от петък:
Спартак Варна - Ботев Враца - 1:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Антоан Стоянов 60-дузпа, 1:1 Илкер Будинов 90+3

ЦСКА 1948 - Септември София - 2:1 (2:1)
голмайстори: 1:0 Браян Собреро 10, 2:0 Мамаду Диало 43, 2:1 Бертран Фурие 45-дузпа
червени картони: Хуанми Карион 45 (ЦСКА 1948), Робин Схаутен 78 (Септември София)

временно класиране:
 1. Лудогорец           3   3  0  0  8:1  9 точки
 2. ЦСКА 1948           3   2  1  0  4:2  7
 3. Локомотив Пловдив   3   2  1  0  3:1  7 
 4. Левски              2   2  0  0  7:1  6 
 5. Локомотив София     3   1  2  0  5:2  5
 6. Черно море          2   1  1  0  3:2  4
 7. Спартак Варна       3   0  3  0  2:2  3
 8. Добруджа            3   1  0  2  3:4  3
 9. Берое               2   0  2  0  1:1  2
10. Ботев Враца         3   0  2  1  3:4  2
11. ЦСКА                3   0  2  1  2:3  2 
12. Славия              2   0  1  1  3:4  1
13. Ботев Пловдив       2   0  1  1  2:3  1
14. Арда Кърджали       2   0  1  1  1:2  1
15. Монтана             3   0  1  2  1:9  1
16. Септември София     3   0  0  3  2:9  0

/КМ/

Свързани новини

03.08.2025 21:14

Треньорът на Локомотив София Станислав Генчев: "Беше много важно да спечелим този мач"

Старши треньорът Станислав Генчев, който постигна първа победа след повторното си завръщане начело на Локомотив София при успеха с 3:0 над Монтана в среща от третия кръг на Първа лига, коментира, че победата е била изключително ценна
03.08.2025 21:09

Наставникът на Монтана Танчо Калпаков: "Трябва да работим върху увереността и самочувствието на играчите"

Старши треньорът на футболния Монтана Танчо Калпаков заяви след поражението от Локомотив в София с 0:3 в третия кръг на Първа лига, че тимът трябва да работи върху увереността на играчите
03.08.2025 20:55

Локомотив София преодоля Монтана и постигна дебютен успех за сезона в Първа лига

Локомотив София постигна първа победа за сезон 2025/2026 във футболната Първа лига, след като се наложи над Монтана с 3:0 като домакин в среща от третия кръг. С успеха Локомотив излезе временно на пето място с 5 точки в актива си и продължава без поражение в първенството
02.08.2025 21:10

С гол на Жулиан Лами в края Локомотив Пловдив победи ЦСКА и остави "червените" без успех от началото на сезона

Локомотив (Пловдив) победи ЦСКА с минималното 1:0 в двубой от третия кръг на футболната Първа лига. В герой за "черно-белите" се превърна Жулиан Лами, който реализира единственото попадение в срещата в 89-ата минута. Така "железничарите" събраха 7 точки в актива си и временно се изравниха с тима на ЦСКА 1948 на върха в класирането, докато "червените" остават без успех от началото на сезона
01.08.2025 15:44

БФС обяви програмата за 4-ия и 5-ия кръг на Първа лига, мачовете са разпределени по два в четири дни

Спортно-техническата комисия на БФС обяви програмата с дни и часове в Първа футболна лига за 4-ия и за 5-ия кръг, като във всеки от тях мачовете са разпределени по два в четирите дни. Също така прави впечатление, че има мачове на участниците в
30.07.2025 17:37

БФС наложи глоби на Берое, Ботев (Враца), Левски и Добруджа след мачовете от 2-ия кръг в efbet Лига

БФС наложи глоби на Берое, Ботев (Враца), Левски и Добруджа след мачовете от 2-ия кръг в efbet Лига, като най-сериозна е санкцията на старозагорци – 3800 лева. Сините от Левски също така ще трябва да възстановят и щетите на стадион Локомотив, където

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:48 на 03.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация