Локомотив София победи Монтана в мач от третия кръг на Първа лига

Локомотив (Пловдив) победи ЦСКА с минималното 1:0 в двубой от третия кръг на футболната Първа лига. В герой за "черно-белите" се превърна Жулиан Лами, който реализира единственото попадение в срещата в 89-ата минута. Така "железничарите" събраха 7 точки в актива си и временно се изравниха с тима на ЦСКА 1948 на върха в класирането, докато "червените" остават без успех от началото на сезона