Подробно търсене

Лейн Ламбърт е новият старши треньор на Сиатъл Кракън

Георги Крумов
Лейн Ламбърт е новият старши треньор на Сиатъл Кракън
Лейн Ламбърт е новият старши треньор на Сиатъл Кракън
Лейн Ламбърт / снимка: АП/Karl B DeBlaker
Сиатъл,  
30.05.2025 11:10
 (БТА)

Канадецът Лейн Ламбърт е новият старши треньор на Сиатъл Кракън, съобщиха от тима от Националната хокейна лига.

За 60-годишния Ламбърт това е второ назначение като старши треньор в кариерата. Той води тимът на Ню Йорк Айлендърс през сезон 2022/23, както и в част от следващата кампания. За последно бе помощник-треньор в състава на Торонто Мейпъл Лийфс.

В Сиатъл Ламбърт заменя Дан Билсма, който бе уволнен миналия месец. 

Предстоящият сезон 2025/26 ще бъде петият за Сиатъл от включването на тима в Националната хокейна лига, а Ламбърт ще бъде третият треньор в този период. Билсма се задържа на скамейката край леда само един сезон, в който не успя да класира "морското чудовище" за плейофите.

Като старши треньор на Ню Йорк Айлендърс Лейн Ламбърт записа 61 победи, 46 загуби и 20 поражения с точка.

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:27 на 04.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация