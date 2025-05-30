Канадецът Лейн Ламбърт е новият старши треньор на Сиатъл Кракън, съобщиха от тима от Националната хокейна лига.

За 60-годишния Ламбърт това е второ назначение като старши треньор в кариерата. Той води тимът на Ню Йорк Айлендърс през сезон 2022/23, както и в част от следващата кампания. За последно бе помощник-треньор в състава на Торонто Мейпъл Лийфс.

В Сиатъл Ламбърт заменя Дан Билсма, който бе уволнен миналия месец.

Предстоящият сезон 2025/26 ще бъде петият за Сиатъл от включването на тима в Националната хокейна лига, а Ламбърт ще бъде третият треньор в този период. Билсма се задържа на скамейката край леда само един сезон, в който не успя да класира "морското чудовище" за плейофите.

Като старши треньор на Ню Йорк Айлендърс Лейн Ламбърт записа 61 победи, 46 загуби и 20 поражения с точка.