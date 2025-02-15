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Крумовград и Черно море завършиха наравно

Боян Денчев
Крумовград и Черно море завършиха наравно
Крумовград и Черно море завършиха наравно
снимка: БТА
Пловдив,  
15.02.2025 14:45
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 21-ия кръг на efbet Лига:

Крумовград - Черно море (Варна)	1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Мазир Сула 40, 1:1 Сидни Обиса 51
червен картон: Синаси Махамаду, Каталин Иту (Крумовград)

по-късно днес: 
Спартак 1918 (Варна) - Ботев (Пловдив)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Левски (София)

в неделя:
Локомотив (Пловдив) - Септември (София)
Лудогорец (Разград) - Берое (Стара Загора)
ЦСКА-София - Арда 1924 (Кърджали)

в понеделник:
Славия (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)

От петък:
Ботев (Враца) - Локомотив София 1929                0:3 (0:0)
голмайстори: 0:1 Спас Делев 58, 0:2 Анте Аралица 61, 0:3 Светослав Диков 85 
червен картон: Марк-Емилио Папазов (Ботев Враца) - 45

    временно класиране:
 1. Лудогорец        20  17  2   1   44:8    53
 2. Левски           20  14  1   5   37:15   43
 3. Ботев (Пд)       20  13  2   5   23:15   41
 4. Черно море       21  12  5   4   32:14   41
 5. Арда             20  10  5   5   27:24   35
 6. Спартак (Вн)     20  9   5   6   27:25   32
 7. Берое            20  9   4   7   23:16   31
 8. Славия           20  8   2   10  23:25   26
 9. ЦСКА             20  7   5   8   25:22   26
10. Крумовград       21  5   7   9   13:20   22
11. ЦСКА 1948        20  4   9   7   23:30   21
12. Септември        20  6   2   12  19:31   20
14. Локомотив (Сф)   21  5   5   11  19:34   20
13. Локомотив (Пд)   20  4   5   11  22:32   17
15. Ботев (Вр)       21  3   4   16  17:45   13
16. Хебър            20  1   7   12  15:33   10

/БД/

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