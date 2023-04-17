Подробно търсене

Черно море победи Локомотив (Пловдив) в последния мач от кръга на efbet Лигата

Христо Бонински
Черно море победи Локомотив (Пловдив) в последния мач от кръга на efbet Лигата
Черно море победи Локомотив (Пловдив) в последния мач от кръга на efbet Лигата
Снимка: БТА
Варна,  
17.04.2023 22:14
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 26-ия кръг в efbet Лига:

Черно море - Локомотив (Пловдив)    2:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Васил Панайотов 31, 1:1 Джовани 36, 2:1 Живко Атанасов 72

ЦСКА-София - Левски               0:0

Ботев (Пловдив) - Спартак (Варна) 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Николай Минков 35, 1:1 Денис Баланюк 66

Черно море - Локомотив (Пловдив)

от петък:
Арда (Кърджали) - Лудогорец             1:2
Септември (София) - ЦСКА 1948           1:3
Локомотив (София) - Пирин (Благоевград) 2:0

от четвъртък:
Ботев (Враца) - Хебър (Пазарджик)       0:0

от събота:
Берое (Стара Загора) - Славия           0:1


временно класиране:
 1. ЦСКА-София             26   20   4   2   47:12   64 точки
 2. Лудогорец              26   19   5   2   66:20   62  
 3. ЦСКА 1948              26   16   6   4   45:18   54
 4. Черно море             26   13   6   7   29:23   45  
 5. Левски                 26   12   9   5   34:13   45
 6. Локомотив (Пловдив)    26   12   7   7   28:25   43
 7. Славия                 26   13   2  11   27:25   41 
 8. Локомотив (София)      26   10   7   9   29:30   37
 9. Арда (Кърджали)        26   10   6  10   28:28   36 
10. Ботев (Пловдив)        26    8   4  14   34:35   28
11. Берое                  26    6   6  14   24:42   24    
12. Ботев (Враца)          26    6   6  14   19:46   24 
13. Септември (София)      26    5   7  14   24:38   22     
14. Пирин (Благоевград)    26    4   9  13   18:33   21 
15. Хебър                  26    4   5  17   13:45   17 
16. Спартак (Варна)        26    2   7  17   19:51   13

/ХБ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 22:37 на 17.04.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация