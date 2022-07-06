Квалификациите в Шампионската лига по футбол започнаха без големи изненади

Резултати от първите мачове в първия квалификационен кръг на Шампионската лига:

Пюник Ереван (Армения) - ЧФР Клуж (Румъния) - 0:0

Малмьо (Швеция) - Викингур Рейкявик (Исландия) - 3:2

Лудогорец (България) - Сутиеска (Черна гора) - 2:0

Балкани (Косово) - Жалгирис Вилнюс (Литва) - 1:1

Лех Познан (Полша) - Карабах (Азербайджан) - 1:0

ТНС (Уелс) - Линфийлд (Северна Ирландия) - 1:0

Шамрок Роувърс (Ирландия) - Хибърниънс (Малта) - 3:0

Шкупи (Република Северна Македония) - Линкълн Ред Импс (Гибралтар) - 3:0

по-късно днес:

Тобол (Казахстан) - Ференцварош (Унгария)

Бодьо/Глимт (Норвегия) - Клаксвик (Фарьорски острови)

ХИК Хелзинки (Финландия) - РФС (Латвия)

Дюделанж (Люксембург) - КФ Тирана (Албания)

Зрински Мостар (Босна и Херцеговина) - Шериф Тираспол (Молдова)

Марибор (Словения) - Шахтьор Солигорск (Беларус)

Слован Братислава (Словакия) - Динамо Батуми (Грузия)