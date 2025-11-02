Трент Александър-Арнолд заяви, че винаги ще обича Ливърпул и очаква с нетърпение гостуването на "Анфилд" във вторник

Трент Александър-Арнолд каза, че винаги ще обича Ливърпул, независимо от това, че ще гостува на "Анфийлд" във вторник. 27-годишният футболист вероятно ще бъде включен в състава на Реал Мадрид за мача от Шампионската лига между двата тима, след като се възстанови от контузия на подколянното сухожилие.

Жребият осигури на Александър-Арнолд бързо завръщане в клуба от детството му след дълга трансферна сага, в която десният бек беше освиркан от някои фенове на Ливърпул, след като беше обявено, че ще напусне клуба.

В интервю за Prime Video Sport преди мача, футболистът каза: "Когато жребият беше обявен, мисля, че всички знаеха, че ще се случи, беше писано този мач да дойде".

"Очевидно са топ отбор, така че знаех, че в един момент ще се върна и ще играя срещу Ливърпул. Това ще се случи толкова скоро. Изпитвам смесени чувства. Мисля, че ще бъде много, много труден мач, но такъв, за който съм много развълнуван", добави той.

Александър-Арнолд каза, че няма да празнува, ако отбележи гол, а относно посрещането, което очаква от домакинските фенове, добави: "По какъв начин да бъда посрещнат е решение на феновете. Винаги ще обичам клуба, винаги ще бъда негов фен. Винаги ще бъда благодарен за възможностите и нещата, които постигнахме заедно - те ще живеят с мен завинаги. Независимо от всичко, чувствата ми към Ливърпул няма да се променят. Имам спомени, които ще останат за цял живот и без значение как ме посрещнат, това няма да се промени".

Преместването в Мадрид позволи на Александър-Арнолд да се присъедини към съотборника си в английския национален отбор Англия Джуд Белингам, за когото той призна, че е изиграл основна роля в привличането му на "Бернабеу".

"Имаше много спекулации. По-скоро през първия му сезон в Реал, срещахме се на лагерите на Англия и всички искаха да знаят какво е зад кулисите. Той каза, че е невероятно и никога не е виждал нещо подобно. Стремежът на целия клуб да печели и очакването за победа. Говореше толкова много за клуба и в крайна сметка взех решение, имах нужда от промяна. Исках ново предизвикателство на терена и извън него", завърши английският национал.