Байер Леверкузен е бил готов да разшири финансовите си граници, за да поднови договора на Флориан Вирц, заяви изпълнителният директор на клуба Фернандо Каро

Байер Леверкузен е бил готов да разшири финансовите си граници, за да поднови договора на плеймейкъра Флориан Вирц, заяви главният изпълнителен директор на клуба Фернандо Каро.

22-годишният Вирц беше ключова фигура за спечелването на титлите в Бундеслигата и Купата на Германия през 2024 година и второто място в първенството на Германия през миналия сезон.

Той премина в английския шампион Ливърпул през лятото за сума, която може да достигне 150 милиона евро, след като шампионът на Бундеслигата Байерн Мюнхен също проявяваше интерес.

Каро заяви по Sport1 TV в деня след победата на Байерн с 3:0 в Бундеслигата, че клубът е бил готов да похарчи много пари, за да може Виртц да остане.

"Бяхме предпазливи със заплатите на новите попълнения и не искахме никакъв дисбаланс. Но щяхме да бъдем готови да направим изключение за Флориан. До ниво, което Байер Леверкузен никога преди не беше виждал", каза той.

"В крайна сметка Байерн Мюнхен и Ливърпул могат да платят много повече, но това би било изключително за Байер Леверкузен. Бяхме готови да разширим границите, за да удължим договора му, заяви шефът на тима, цитиран от ДПА.

Каро коментира, че в крайна сметка Вирц сам е решил какво да прави и че в крайна сметка, при липсата на официален агент, родителите са уважили желанието му.

"Той е човек, който иска да спечели Шампионската лига. Взехме титлата в Германия, но той осъзна, че Шампионската лига ще бъде трудно постижима с Леверкузен", завърши изпълнителният директор на "аспирините".