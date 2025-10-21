Десето издание на националния фестивал „Наука на сцената“ организират в Севлиево. Това съобщи за БТА Теодора Конова, заместник-директор „Учебна дейност“ в Средно училище (СУ) „Васил Левски“, Севлиево.

Юбилейното издание на фестивала ще се състои от 24 до 26 октомври в Дом на културата „Мара Белчева“ в Севлиево. Това ще бъде подборен кръг, чрез който жури ще определи участниците в делегацията, която ще представи страната ни на европейския фестивал „Наука на сцената”. Той ще се проведе в Клайпеда, Литва, от 28 до 31 май 2026 г., посочват организаторите.

От СУ „Васил Левски“ - Севлиево информират, че събитието ще бъде под мотото „Устойчивост в STEM обучението”. Фестивалът е под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и се организира от Национален организационен комитет на програмата „Наука на сцената - България”, Община Севлиево, СУ „Васил Левски” – Севлиево, Съюз на физиците в България, със съдействието на Фондация „Еврика”, българския офис на технологичния гигант SAP и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).

Във фестивала ще участват учители в предучилищното и началното образование, преподаватели по биология, химия, физика, математика и компютърни науки от 12 области на страната. Те ще представят по най-атрактивен начин проекти, базирани на изследователския подход в обучението, по една от водещите теми: STEM за най-младите, STEM образование за устойчиво развитие, AI в STEM образованието, Кариерно ориентиране в STEM образованието, Равнопоставеност и включване в STEM образованието, Самоинициирано обучение в STEM образованието, Евтини експерименти в STEM образованието, STEM за обучаващи се учители и съвместни проекти.

Събитието ще бъде открито на 24 октомври от 18:30 ч. в Дом на културата „Мара Белчева“ в град Севлиево. Всички учители, участващи във фестивала, ще представят своите проекти на щандове на изложба, която се нарича „Панаир”. Това е основният елемент на събитието. До трима ученици ще могат да подкрепят представянето на проекта на щанда. Част от проектите допълнително ще бъдат изпълнени и като работилница, казаха организаторите.