„Феята Ванилия” излиза на сцената на Младежкия театър

„Феята Ванилия“ от Катя Антонова ще се играе премиерно в Младежкия театър днес, 3 октомври, съобщават от трупата. Режисьор е София Трейман. Нейна е и драматизацията.

„Феята Ванилия“ е вълшебна приказка за доброто, смелостта и силата на приятелството. В центъра на историята е малката фея Ванилия, която тръгва на пътешествие, за да открие своята истинска дарба и да помогне на света около себе си да стане по-добър. По пътя си тя среща чудати герои, преминава през изпитания и доказва, че дори най-малкото същество може да постигне големи чудеса, когато вярва в себе си, разказва от екипа.

По думите им творбата на Катя Антонова оживява по начин, който ще зарадва и вдъхнови както децата, така и възрастните: „Това е спектакъл, който говори на езика на децата, но носи послания за всички поколения – за нуждата от съпричастност, въображение и надежда. Представлението е част от стремежа на Младежки театър да създава качествени и вдъхновяващи постановки за детската публика, като изгражда у най-младите зрители любов към изкуството“.

Участват актьорите Емили Тремоил, Ивелин Николов, Йордан Тинков, Теменужка Тодева. Сценографията, куклите и костюмите са на Елена Нацариду, композитор е Михаил Шишков-син.

Следващите дати са на 4, 18 октомври и 16 ноември.

