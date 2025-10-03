Автори от различни поколения участват в Националната изложба скулптура „2-0-2-5“

Утвърдени художници от Съюза на българските художници (СБХ) и млади автори до 35-годишна възраст ще вземат участие в Национална изложба скулптура „2-0-2-5“ на СБХ. Експозицията ще бъде открита днес, 3 октомври, в галерията на столичната ул. „Шипка“ 6 и може да бъде разгледана до 25 октомври, информират домакините.

„В наситената програма на Съюза на българските художници особен интерес предизвикват секционните изложби. Наред с това, че събират многобройни участници, в тях може да се наблюдават тенденции, да се сравняват автори от различни поколения, да се срещнат открития сред младите участници. Настоящата изложба е с мото, играещо с цифрите на годината – „2-0-2-5“, тълкуването им е свободно“, казват от екипа.

Те уточняват, че в изложбата са поканени да участват наред с художници, членове на СБХ, и млади автори до 35 години, които са извън Съюза. Това внимание към новите имена вече е традиция за секция „Скулптура“. И в предходната изложба се предостави възможност на млади автори да наредят своите скулптури до утвърдени и по-опитни колеги, казват от СБХ.

Селекционното жури определи участниците в изложбата: Александра Маринова, Ангел Станев, Богомил Живков, Боян Боянов, Боян Пенчев, Борислав Алексиев, Венцислав Шишков, Витали Халваджиев, Галя Благоева, Георги Маринов, Гергана Димитрова, Даниел Мирчев – Дъна, Десислава Латинова, Детелин Рачев, Елена Аначкова, Емил Бачийски, Зоя Лекова, Ивайло Аврамов, Иван Русев, Илко Николчев, Индия Кърмова, Йордан Леков, Кристина Попова, Кристина Гшайдер, Любка Любенова, Мария Гергова, Марк Бойчев, Мартин Митев, Милан Стефанов, Милена Атанасова, Мира Генова, Михаела Каменова, Момчил Мирчев, Никола Личков, Никола Цветанов, Николай Маринов, Николета Иванова-Стоимирова, Павлин Радевски, Пенчо Добрев, Петър Наков, Райнис Гелов, Росен Станоев, Сандра Стойчева, Светослава Атанасова, Симона Арсова, Спартак Дерменджиев, Стевлин Йавчев, Стефан Стефанов, Таня Цанова, Тодор Ламбов, Херман Гшайдер, Христо Антонов, Христо Проданов, Цветина Здравкова, Цветослав Христов – Цупи, Юли Дерменджиев, Яне Гаджев.

/ВСР