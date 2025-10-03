Българската асоциация по реторика организира международна научна конференция

Българската асоциация по реторика (БАР) организира международна научна конференция „Реторика и политика“ по случай 30-ата си годишнина, съобщиха организаторите.

Форумът се осъществява съвместно със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Фондация „Човещина“. Той ще се проведе днес, 3 октомври, в академична зала № 2 на Ректората на СУ. Конференцията се очаква да продължи през целия ден. Събитието ще бъде открито от председателя на асоциацията проф. дфн Донка Александрова, която ще изнесе встъпително слово за пътя и дейността на организацията.

В програмата са включени над 30 доклада, посветени на теми като промените в реториката в дигиталната епоха, либералния дискурс и политическите езици, речта на омразата, популизма, невербалната комуникация на политиците, киберсигурността като реторично бойно поле и ролята на реториката в образованието. Очаква се експерти от различни институции в сферата на реториката да вземат участие в конференцията, казаха организаторите..

БАР е сдружение с идеална цел, което подпомага развитието на теорията, практиката и преподаването на реториката като интердисциплинарна научна област, обхващаща философия, езикознание, психология, социология, политология, поетика, религия и право. Президент на асоциацията е проф. дфн Донка Александрова, основател на катедра „Реторика“ в СУ.

Организацията обединява преподаватели по реторика, журналисти, писатели и изследователи, работещи в областта на словесното общуване. В дейността си БАР черпи опит от международни дружества по реторика в Европа, САЩ, Китай и си сътрудничи с редица американски университети.

