Благотворителен концерт подкрепя SOS Детски селища България и безстопанствени животни

Благотворителният концерт и спектакъл с надслов Esperanza for Life (Надежда за живот) ще бъде в помощ на SOS Детски селища България и безстопанствени животни, съобщават организаторите от международната фондация „Теодора фон Ауерсперг”.

Както писа БТА, събитието е днес, 3 октомври, в зала „България”. Негов музикален директор е пианистката Надежда Цанова, а сред участниците ще бъдат хор „Ваня Монева“, пианистите Георги Черкин и Виктория Василенко, младежкият „Таен оркестър” с диригент Николай Стоев, младата цигуларка Лора Маркова, оперните певици Виолета Радомирска и Стефани Кръстева, прима балерината на националната опера Веса Тонова, премиербалетистът Росен Канев, джаз пианистът Станислав Арабаджиев, балетното студио „Джулия”.

Ще се изявят и няколко млади и актуални поп изпълнители от България и Европа, сред които 19-годишната Лидия Ганева и изгряващата звезда на берлинската сцена Джулиан. Специален гост ще бъде актрисата Йоана Буковска. Водещи ще бъдат певицата Йоанна Драгнева и принцеса Теодора фон Ауерсперг.

Esperanza for Life е под патронажа на президента Румен Радев и търговския отдел на австрийското посолство в София, представляващ Стопанската камара на Австрия, информират организаторите. Допълват, че галавечерта ще се излъчва на живо онлайн.

С този встъпителен концерт се поставя началото на глобалната инициатива Esperanza for Life на международна фондация „Теодора фон Ауерсперг”, която цели да обедини хората и културите по света чрез изкуствата в общата мисия за състрадание, помощ и подкрепа на най-уязвимите, уточняват от фондацията.

