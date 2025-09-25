Нов български мюзикъл пресъздава България от 90-те години на миналия век

„Тайната на музиката“ – новият български мюзикъл за деца и възрастни, ще има премиера на 18 ноември в НДК, информират от Fest Team. След „Книгата на мечтите“, творческият екип се завръща под продуцентството на Fest Team. Режисьор отново е Уест Хайлър, заедно с Александър Чобанов (идея и либрето). В екипа са още Любомир Денев-син (музика и оркестрация, диригент) и Михаела Филева (текстове на песните). Всички те представят спектакъл, който улавя духа на 90-те и носи съвременно послание за силата на изкуството, приятелството, семейството и прошката.

„Тайната на музиката“ отвежда зрителите в България от 90-те – време на преход, несигурност и търсене на нови каузи и опори, но и на нови мечти. Вълнуваща оригинална музика на живо и изключително силна емоционална история превръщат спектакъла на български език в преживяване за малки и големи“, разказват от екипа.

Хореографията е създадена от Ралица Мерджанова, чиито танцови решения умно допълват историята, сценографията отново е на Елица Георгиева, костюмите - на Сърджан Кръстевски, а изпълнителен продуцент е Ана Дончева.

Историята проследява 14-годишната Ема (Алина Данева, Ева Ралякова и Сияна Зонева), която заедно с майка си Ана, се завръща в родния си град при баба си Калина (Вяра Табакова) след загубата на своя дядо, маестро Петър Стоименов (Цветелин Павлов). Когато разбира, че неговото пиано е попаднало в ръцете на местния лихвар Кънчо (Владимир Михайлов), тя събира смелост и помощ от нови приятели, за да върне най-голямата ценност на дядо си и да довърши последната творба на маестрото. В сърцето на това приключение е даскал Филип, изигран от Владимир Зомбори, той е човекът, който учи децата, че първата нота е всъщност първата крачка към сбъдването на мечтите им. Сред тях е и Моника (Теодора Василева) – момиче от ромски произход, за което ролята е написана специално. Тя не само играе, а живее своята история на сцената, превръщайки я в място, в което всички са равни.

„Тайната на музиката“ е за смелостта да бъдеш себе си и да чуваш собствения си глас, за смелостта да грешиш и за силата да прощаваш, за чистото приятелството и за искрените и смели сърца. Мюзикълът улавя пулса на българската действителност, на кварталите, пълни с истински истории, читалищата, които чакат да бъдат оживени, пътищата, които все още трябва да бъдат извървени. „Тайната на музиката“ носи духа на онези вечери на свещи и светли прозорци, в които хората намират надежда… един в друг. Песен след песен сцената се изпълва с енергия, тайните се разкриват, а прошката намира път към сърцата на героите“, коментират от екипа.

/ДД