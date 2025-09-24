Twisted Sister се завръща у нас за Midalidare Rock

Twisted Sister се завръща за Midalidare Rock, съобщават от екипа на фестивала. Метъл иконите празнуват 50 години на 10 юли.

Групата, дала на света We’re Not Gonna Take It” и I Wanna Rock, започва световно турне през 2026 г.

През 1984 г., след почти десетилетие на доминация и поставяне на рекорди по посещаемост в клубовете в района на Ню Йорк (включително и като единствените без договор за запис, които два пъти изчерпват билетите за историческия театър Palladium Theater в Ню Йорк), Twisted Sister достига международна слава. Известни с песните си, превърнали се в химни, скандални костюми и театрални изпълнения, групата се превърна в една от най-разпознаваемите сили на хеви метъла от 80-те години, затвърждавайки мястото си като суперзвезди и икони на rock and roll бунта, коментират от екипа на фестивала.

We're Not Gonna Take It и I Wanna Rock са двете най-лицензирани песни в историята на хеви метъла за филми, телевизия и реклама. Групата има над 35 милиона продадени албума по целия свят, 31 сертификата за сребърни, златни, платинени и мултиплатинени албуми в 8 държави. Променя изцяло видеоклиповете, които направиха MTV задължителна за гледане, когато все още беше музикална телевизия, посочва критиката.

Основателят, китарист и мениджър Джей Джей Френч не крие вълнението си от постигнатото: „На 2 февруари 1976 г. в едно малко барче, наречено The Turtleneck Inn в Манхатън, Ню Йорк, Дий Снайдър, Еди Охеда и аз се нарекохме Twisted Sister и стоим рамо до рамо вече почти пет десетилетия, преживявайки множество промени в състава и хиляди изяви. Гордеем се, че празнуваме постижение, което някога изглеждаше немислимо: 50-годишен юбилей. Създадохме музикално и изпълнителско наследство, което вдъхновява и ще продължава да вдъхновява милиони фенове по целия свят. Twisted Forever, Forever Twisted!”.

Китаристът Еди Охеда добавя: „Петдесет години по-късно Twisted Sister все още е саундтракът на всеки бунтовник с кауза!“. „Ако имаш късмета да си в група, която хората все още искат да виждат след петдесет години (!), как може да не отговориш на призива? През 2026 г. Twisted F_cking Sister ще излезе на сцените по целия свят, защото ние все още искаме рок (We still wanna rock!"), казва Дий Снайдър.

