Полъх от североизточното крайбрежие се пренася в Бургас с новата самостоятелна изложба на Мариана Сърбова

Изложба, вдъхновена от най-северната част на Българското Черноморие и от детските спомени на Мариана Сърбова, се открива днес в пространството на Barbossa и ще може да бъде видяна до 19 ноември.

„Родена съм в Добрич и тези североизточни земи са оформили част от мен. Там и земята, и морето, и небето са обширни, безгранични. Винаги съм се впечатлявала от усещането за безкрайност, самота, безвремие, които са се запечатали у мен при мисълта за там. Видях картините там, на север, около Шабла и Тюленово, нарисувах ги в София и ги излагам сега в Бургас. Три любими места, които усещам като убежища“, разказва Сърбова.

Пред БТА тя допълни, че макар вече да няма силна връзка с родния си Добрич, продължава да се връща към североизточното крайбрежие и Балчик, „за да си взема дозата северно море“. Все по-често обаче среща морето и в Бургас, където живее през голяма част от годината, която дели между южния крайморски град и София. „Особено хубав знак беше, че в пространството на Barbossa присъстват обекти, подобни на тези от картините ми, и благодаря на екипа за поканата“, подчертава авторката и оставя на всеки посетител предизвикателството сам да открие кои са точно те.

Мариана Сърбова е позната и с други свои проекти в областта на визуалните изкуства – сред тях е анимационното видео към песента "Ние сме солени същества" на Мила Роберт, реализирано в рамките на проекта „Лагуната на живота“. Художествената ѝ работа конкурира по популярност и дейността ѝ като архитект, част от студио Motto, което стои зад редица значими проекти в Бургас като реконструкцията на Културен дом НХК, обновяването на „Магазия 1“ на Морска гара, проекта за етнографската експозиция към културно-туристически комплекс "Ченгене скеле", обновяването на „Стената на приказките“ в Морската градина и няколко тематични детски площадки. Тя участва и в проектирането на културен център „Топлоцентрала“ в София.

Сред актуалните проекти, в които участва като куратор, е осмото поред издание на Международния фестивал за съвременно изкуство „Вода“ в Бургас. Както БТА писа, той ще се настани в пространството, познато като "Дупката" между 6 и 8 октомври.