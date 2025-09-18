Детски танцов ансамбъл „Пламъче“ представя България на Световното изложение за традиционна музика и изкуства в Южна Корея

Детски танцов ансамбъл „Пламъче“ представя България на Световното изложение за традиционна музика и изкуства, което се провежда в Йеонгдонг, Южна Корея, съобщават от ансамбъла във Фейсбук страницата си.

Те посочват, че събитието е организирано от Министерството на културата, спорта и туризма на Южна Корея и се провежда в туристическия обект Rainbow Healing в Йонгдонг от 12 до 21 септември 2025 г. Участници са фолклорни ансамбли от над 30 държави от цял свят, сред които Китай, Русия, Панама, Чехия, Полша, Колумбия, Нова Зеландия, САЩ, Румъния, Унгария, Чили, Гърция, Италия, Коста Рика, Казахстан, Тайланд, Словения, Черна гора, Гана, Турция, Индия, Киргизстан и други.

Фестивалът има за цел да подчертае ценностите и традиционната култура на Република Корея, като същевременно представи визия за бъдещето чрез широк спектър от програми, които свързват традицията и модерността на страната и света.

От екипа на ансамбъла информират, че световното експо включва и зали за преживявания, павилиони и изложбени пространства, където посетителите могат да научат и да се насладят на традиционната култура на Корея и много други народи. В залата за преживявания на нематериалното наследство са изложени занаяти и произведения на майстори занаятчии, включително традиционното изработване на инструменти и „наква“ (пирография), допълват те.

Залата за преживявания на открито предлага практически опит с традиционни корейски инструменти под ръководството на професионални инструктори, както и различни културни и традиционни игри и дейности от 30 участващи страни. Изложбената зала представя визуално сливането на традицията и бъдещето на гугак с програми като традиционна музика в К-поп, интерактивни музикални преживявания, съчетаващи технологии за изкуствен интелект и добавена реалност.

