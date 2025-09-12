Регионалната библиотека „Петко Р. Славейков“ във Велико Търново с дарение от НДФ „13 века България“

Националният дарителски фонд „13 века България“ в началото на месец септември 2025 направи дарение от книги за Регионалната библиотека „Петко Р. Славейков“ във Велико Търново. Дарението съдържа 477 броя книги: исторически и географски изследвания, художествена литература, както и книги от издателските проекти на Фонда – монографични студии от поредицата „Съвременно българско изкуство. Имена“, каталогът „IV Международен младежки арт фестивал „Река на толерантността“ и други. Книгите са продукция на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, Издателствата „Факел експрес“, „Гутенберг“, „Балкани“, „Христо Ботев“, „Отечество“, „Български художник“, „Слово“, „Знак“ ООД, ИК „Иван Вазов“, ИК „Труд“ и други.

Сред българските автори се открояват имената на Паисий Хилендарски, Стоян Михайловски, Дора Валие, Елисавета Багряна, чл.-кор. дин Георги Марков, проф. Николай Жечев, проф. Пламен Дойнов, проф. Янко Ангелов, Веселин Бешевлиев, доц. Георги Лозанов, Стоян Райчевски, Петър Константинов и други.

Дарението беше прието от д-р Иван Александров, директор на библиотеката, който благодари за направеното дарение и увери представителите на Фонда, че то ще достигне до своите читатели. Част от книгите ще бъдат предоставени на библиотеки и читалища в региона.



Народна библиотека „Петко Р. Славейков“ е основана през 1889 година като първата публична библиотека във Велико Търново. През 1922 се открива и читалня към нея. През 1954 библиотеката се премества в нова сграда със седеметажно книгохранилище. По това време се обособяват и Заемна за възрастни, Детски отдел, Регистрация, Обработка и каталози, Справочен и методичен отдел. Днес библиотеката притежава универсален фонд от 600 000 тома литература на книжни и цифрови носители, с които обслужва годишно 10 000 читатели, участва в международни културни образователни програми и проекти, сътрудничи на обществени организации и сдружения и кореспондира с водещи обществени библиотеки.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Националния дарителски фонд „13 века България“.)

/КБ