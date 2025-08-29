Докладите в Седмите четения в Медвен, посветени на Захарий Стоянов, акцентират върху публицистиката и политическите му позиции. От областната администрация в Сливен, които са съорганизатори на събитието заедно с Община Котел, Исторически музей – Котел, Народно читалище "Извор 1882" - Медвен и кметството в с. Медвен, оповестиха програмата на тазгодишните литературни и исторически четения, които ще се състоят на 5 септември.

В нея са включени научни доклади за живота и творчеството на Захарий Стоянов. Сред лекторите са професорите Пламен Митев и Пламен Павлов от Софийския и Великотърновския университети, преподаватели и научни работници от Сливен, Бургас, Велико Търново и Ямбол.

Сред докладите са „140 години от Съединението на България“ от доц. д-р Смилена Смилкова, председател на Народно читалище „Извор 1882“ с. Медвен, „Съединението и участието на Захарий Стоянов“, подготвен от доц. д-р Николай Сираков, Регионален исторически музей (РИМ) „Д-р Симеон Табаков“ Сливен, „Захарий Стоянов и Сливен“ на д-р Георги Ковачев, РИМ - Сливен, „Вестниците на Захарий Стоянов“, представен от гл. ас. Николай Хрисимов, Исторически факултет на Великотърновски университте „Кирил и Методий“, „Отношението на Захарий Стоянов към Русия, изразено в неговите публикации, посветени на българското политическо възраждане до Освобождението“ от проф. Пламен Митев, Исторически факултет на Софийски университет „Климент Охридски“, и „Захарий Стоянов срещу домогванията на Азиатския департамент за Задунайская губерния“ на проф. Пламен Павлов, Исторически факултет на ВТУ „Кирил и Методий“.

Преди научната част ще бъдат наградени учениците, участвали в конкурса за есе на тема „Любовта на Захарий Стоянов към родината и какво е България за мен?“. Както БТА съобщи, на първо място беше класирана Камелия Златева от IX клас на Средно училище „Иван Вазов“ в Нова Загора, с научен ръководител Светла Василева. На второ място се нареди Надежда Рашева от XI клас на Природо-математическата гимназия „Добри Чинтулов“ – Сливен, с научен ръководител Веселина Симеонова. Третото място бе отредено на нейната съученичка – Валиана Янчева, също от XI клас и с ръководител Симеонова.

Четенията по традиция ще завършат с поднасяне на цветя пред паметника на Захарий Стоянов в Медвен.

Първите четения бяха през 2019 година под надслов "От полята на Медвен до Народното събрание", посветени на 130 години от кончината на именития писател. Целта на инициативата е да се запази паметта за летописеца, публициста, бунтаря и държавника Захарий Стоянов, да се попълнят празнотите в проучванията за живота и разностранната му деятелност. Не на последно място - да се провокира обществения интерес за връщането на възрожденеца в учебните програми.