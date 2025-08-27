В Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен ще бъде представен романът „Пътна връв“ на Наталия Делева

На 28 август 2025 г., четвъртък, в Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен ще се състои представянето на новия роман „Пътна връв“ на писателката Наталия Делева, съобщиха организаторите.

„Пътна връв“, издаден през 2025 г. от ИК „Жанет 45“, е многопластов роман за последствията от семейното насилие и пътя към изцелението. Това е история за любовта, майчинството, бягството и спасението, разказана с поетична сила и дълбока емоционалност. Романът проследява търсенето на нов живот и преодоляването на травмите чрез терапия, прошка и надежда.

Наталия Делева е родена в Сливен. Завършва специалност „Връзки с обществеността“ във Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ „Св. Климент Охридски“. Работила е като журналист във вестниците „Демокрация“ и „Монитор“, както и в Дарик радио. От 2004 г. живее в Лондон, където се занимава с дигитален маркетинг. Нейни разкази, есета и литературна критика са публикувани в български и международни издания и антологии, включително Granta, Asymptote и Words Without Borders.

През 2017 г. ИК „Жанет 45“ издава първия ѝ роман „Невидими“, отличен с наградите „Перото“ и „Южна пролет“ и номиниран за Роман на годината на Националния дарителски фонд „13 века България“. Вторият ѝ роман – Arrival (2022), първоначално написан на английски, излиза във Великобритания и е преведен на няколко езика. Делева е носителка на редица награди за поезия и победителка в Конкурса за издаване на съвременен български роман в САЩ на фондация „Елизабет Костова“ (2020).