Русенската опера открива новия си сезон с концерт с участието на Теодосий Спасов

Новият сезон на Русенската опера ще бъде открит с концерт с участието на виртуоза на кавала Теодосий Спасов. Това съобщи Лилия Морале от културната институция в крайдунавския град.

Концертът "Музика и светлина" ще се състои на 4 септември и е посветен на Деня на Съединението - 6 септември.

Спасов ще бъде на сцената с хора и с оркестъра на Русенската опера. Диригент ще е Владимир Бошнаков, а публиката ще чуе фрагменти от знакови произведения на българските композитори Панчо Владигеров, Марин Големинов, Парашкев Хаджиев и Теодосий Спасов.

В концерта ще участват и солистите на Русенската опера Цветелина Василева, Александър Крунев и Добромир Момеков, народната певица Цветина Маринова и музикантът Николай Кръчмаров (зурна).

"Музика и светлина" е тържество на българската музика и дух - своеобразно пътуване през историята и богатството на националното ни изкуство. С този концерт Русенската опера поставя началото на новия си сезон, обещавайки поредица от значими културни събития", обясни Морале.