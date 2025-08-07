Фестивалът „Стъклена плетеница“ се организира за десети път в габровското село Боженци. Това съобщи за БТА Мариела Петрова, изпълнителен директор на РСО „Централна Стара планина“.

Десетото издание на форума ще се състои 16 и 17 август 2025 г. Ще има ателиета по витраж, гравиране и рисуване върху стъкло "на обратно". В Старото школо, в двора на къща „Баба Райна” и пред Менгема, почитателите и изкушените от света на стъклото ще бъдат напътствани при изработването на собствени изделия от стъкло от преподаватели и студенти от катедра „Стенопис” на Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, от Деница Венкова и от Неда Личева, посочват от сдружението.

Фестивалът на стъклото e съвместен авторски проект на РСО „Централна Стара планина” и МАИР „Боженци”. Общият ангажимент към събитието датира от 2016 г., когато екипите на двете институции взеха под внимание историческите факти за изработка на стъкло в региона, изпълниха ги с ново съдържание и насочиха вниманието на публиката с артистичен потенциал към художествената обработка на атрактивния материал“, информира Петрова.

Организаторите съобщават, че фестивалът „Стъклена плетеница“ се е утвърдил като предпочитано събитие от любителите на творческите предизвикателства, които с неподправена радост се включват в ателиетата по витраж, изработка на бижута, фюзинг, гравиране, рисуване – дори на обратно и с въздушна четка, гореща обработка на боросиликатно стъкло, декорация. През 2020 г., когато пандемията от КОВИД-19 блокира публичните събития на живо, РСО „Централна Стара планина” инициира онлайн формат с видео демонстрации на различни техники за обработка на стъкло. Тогава „Стъклена плетеница“ напусна границите на нашата страна и достигна до публики дори в Канада, САЩ и Израел. През 2021 г. инициативата се проведе в хибридна форма. В ютюб канала на РСО „Централна Стара планина” можете да откриете видеоразкази от общините на сдружението и на техните партньорски градове от Европа, в които изработката на артистични изделия от стъкло има дългогодишни традиции.

„През 2025 г. основната атмосфера на фестивала на стъклото ще бъде допълнена от изложбата „От пясъка до блясъка” на Регионален исторически музей Габрово. Изложбата ще представи находки от стъкло, открити при разкопките на късно антична крепост в местността Градище, Габрово“, каза още Петрова.

