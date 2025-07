„Музейко“ представя България с 3D мапинг на Expo 2025 в Осака

„Музейко“ представя България на Expo 2025 в Осака чрез 3D мапинг, който превръща националния павилион в сцена на знанието и науката. Със смели визуални ефекти, историята за бъдещето и силата на детското любопитство е разказана чрез светлина и цвят, които създават усещане за магия и откривателство, коментират от детския център.

Светлинният спектакъл е изработен от MP Studio (автори на фестивала Lunar). Творческата концепция е вдъхновена от философията на „Музейко“ – да съчетава науката, технологиите, инженерството, изкуството и математиката в преживявания, които запалват любопитството и креативността на децата.

„Днес София и България показват своето най-добро лице – децата и иновациите. „Музейко“ напомня, че бъдещето принадлежи на тези, които мечтаят и създават. С тази инсталация ние не просто представяме страната си, а разказваме история за любопитство, знание и вдъхновение, които ни свързват със света“, казва Благородна Здравкова, заместник-кмет на София.

„Нашата мисия е да превръщаме знанието в преживяване. Участието на „Музейко“ в Expo 2025 доказва, че когато въображението среща науката и технологиите, резултатът е нещо, което докосва и вдъхновява“, коментира доц. д-р Ия Петкова, директор на „Музейко“.

Тематичната седмица Learning and Playing: What Should Humans Learn in the Era of AI? (Учене и игра: Какво трябва да научат хората в ерата на изкуствения интелект?), от 17 до 28 юли, поставя фокус върху играта, любопитството и креативността като важни умения за бъдещето. България се включва в този глобален разговор с представянето на „Музейко“, не просто показвайки културните и образователни достижения на страната ни, а превръщайки ги в преживяване, оставящо следа в сърцата на публиката, коментират от „Музейко“. По думите им финалът на мапинга оставя силно емоционално послание: „Тук всеки въпрос е приключение. Ще се присъединиш ли към нас?“.

/ДД