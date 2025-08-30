Турнир по футбол на малки врати се провежда в Криводол

На новоизграденото спортно игрище в Криводол се провежда турнир по футбол на малки врати. Спортното събитие е по повод Деня на града – 29 август, каза за БТА заместник-кметът Петър Дахлев. Той уточни, че са записани девет отбора.

Турнирът за купата на кмета на община Криводол е традиционен. Започна в петък вечерта и се провежда събота и неделя. Участниците са предимно от община Криводол, има и отбор от Враца. По-голяма част от записалите се са възрастни, но има и деца, които са в отделни отбори, допълни Дахлев. Новото спортно игрище в Криводол вече може да се ползва от жителите на града, каза още заместник-кметът.

За празника на град Криводол се състоя и тържествена сесия на Общинския съвет, на която бяха връчени почетни награди на двама общественици и едно училище.