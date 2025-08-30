Село Царевец е домакин на IX Национален фолклорен фестивал „Белокаменица“

В село Царевец днес се провежда IX Национален фолклорен фестивал „Белокаменица“. Организатори на събитието са кметството и НЧ „Просвета – 1928“ със съдействието на Община Мездра.

Специални гости на фестивала са гайдарска формация „Орфикус“, народните певци Пепи Христозова и Венцислав Пенев, Ансамбъл „Мездра“, Представителен танцов състав „Хемус“ и Духов оркестър „Етро Брас Бенд“.

По думите на кмета на селото Маргарита Петкова, за участие се очакват над 300 изпълнители от цялата страна – певци и танцьори от Пазарджик, Своге, София, както и от населени места в областите Плевен и Враца. Своето участие са заявили 25 групи, 15 индивидуални изпълнители, дуети и танцови състави.

Фестивалът е с конкурсен характер и включва четири раздела: „Обработен фолклор“, „Автентичен фолклор“, „Фолклорно танцово изкуство“ и „Духови оркестри“. Участниците ще се състезават в три възрастови категории – до 13 години, от 14 до 20 години и над 20 години. Техните изпълнения ще бъдат оценявани от жури с председател Илка Димитрова – дългогодишен музикален редактор в БНР, и членове Геновева Спасова – художествен ръководител и хореограф на Представителен танцов състав „Хемус“ – Враца, и народният певец Венцислав Пенев.

Във всяка възрастова категория и раздел ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда, както и поощрителни отличия. Предвидена е и една специална награда на журито.