"Дунав ултра" започна за дванайсета поредна година във Видин

Участниците в дванайсетото издание на велопохода "Дунав ултра" стартираха тази сутрин във Видин. Около 140 участници от България, Румъния и още няколко европейски държави потеглиха от площад „Бдинци“, за да изминат 740-километровия маршрут до Дуранкулак. Целта е да се популяризира Дунавският регион като привлекателна дестинация за велотуризъм.

Инициативата тази година е под наслов „Потокът на времето“ и в нея се включват ветерани, любители и по-напреднали. Първи стартираха най-бързите участници, които имат предизвикателството да изминат дистанцията до 48 часа. Тяхното преминаване по маршрута може да се следи на интерактивна GPS карта.

На специално събитие снощи в Културен център „Жул Паскин“ участниците бяха приветствани от заместник-министъра на туризма Павлин Петров, който им пожела да се насладят на красотата на Дунавския регион и, докосвайки се до много исторически места и градове, да опознаят тази част на България. Заместник-кметът на Видин Борислава Борисова поздрави създателят на маршрута Борис Бегъмов за усилията да намери съмишленици и да накара любители на колоезденето да преминат 740 километра по поречието на Дунав. Това не е само спорт, но и вид туризъм, отбеляза тя. Заместник-кметът пожела на участниците безаварийно пристигане в крайната точка, да намерят нови приятелства и само положителни емоции. Борислава Борисова благодари и за подкрепата на Министерството на туризма.

В десет общини по маршрута за първи път тази година са монтирани иновативни ремонтни станции за велосипеди. Те са дарение от фондацията „Америка за България“, която повече от пет години подпомага развитието на туризма по поречието на Дунав.

Дванайсетото издание на "Дунав ултра" се осъществява със съдействието на общините Видин, Оряхово, Долна Митрополия, Гулянци, Никопол, Белене, Две Могили, Русе, Тутракан, Силистра, Генерал Тошево и Шабла. То се реализира с подкрепата от Министерството на туризма, партньори и спонсори