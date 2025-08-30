Парма взе под наем бившия италиански национал Кутроне

Нападателят на Комо Патрик Кутроне премина под наем в елитен италиански отбор Парма до края на сезона.

През сезон 2024/25 28-годишният Кутроне игра в 34 мача във всички турнири, отбеляза 8 гола и направи 5 асистенции.

Нападателят преди това е играл за Улвърхямптън, Емполи, Валенсия, Фиорентина и Милан. През 2018 г. дебютира за италианския национален отбор, влизайки като резерва в приятелски мач срещу Аржентина.