ННА: Ливанският премиер стартира Национална стратегия за социално развитие

Министерството на социалната политика представи под егидата на министър-председателя на Ливан Науаф Салам своята „Стратегия за социално развитие и план за изпълнение“ по време на церемония в Големия сарай (официалната премиерска резиденция), отбелязвайки трансформацията на Министерството от орган за социално подпомагане в Министерство на социалното развитие, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

Министърът на социалните въпроси Ханин Сайед описа реформата като „структурна промяна, поставяща хората в центъра на националната политика“. Тя каза, че новата роля на Министерството се простира отвъд социалната помощ до планиране, координация и разработване на мерки, насочени към приобщаващо социално и икономическо овластяване.

Премиерът Салам похвали инициативата като част от по-широката програма за реформи на правителството, отбелязвайки, че „финансовата стабилност не може да съществува без социална справедливост“.

Салам разкри, че социалните разходи в бюджета за 2026 г. са се увеличили с над 40 процента, като увеличението е с цел подкрепа за образованието, здравеопазването и социална закрила.

Събитието събра министри, депутати, посланици и международни партньори, включително служители на ООН и Икономическата и социална комисия за Западна Азия (ЕСКВА). Стратегията предвижда национална дигитализация, по-силна междуведомствена координация и партньорства с частния сектор, за да се гарантира справедлива социална закрила и балансирано развитие в цял Ливан.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ННА)