Владимир Сахатчиев
Френският президент Макрон назначи повторно Себастиан Льокорню за премиер
Себастиан Льокорню говори пред журналисти пред премиерската резиденция, двореца "Матиньон", 8 октомври 2025 г. (Stephanie Lecocq, Pool via AP)
Париж,  
10.10.2025 23:13 | ОБНОВЕНА 11.10.2025 02:40
 (БТА)

Френският президент Еманюел Макрон назначи повторно Себастиан Льокорню за премиер и го натовари със задачата да състави кабинет, съобщи канцеларията на Макрон, цитирана от агенциите.

Снощи изтече крайният срок, който френският лидер сам бе обявил за избор на нов министър-председател, без да съобщи името на нов кандидат за поста. 

Льокорню подаде оставка като премиер само преди дни. Макрон се надява, че лоялният към него Льокорню ще успее да събере достатъчно подкрепа в силно фрагментирания парламент, за да прокара бюджета за догодина, отбелязват агенциите.

С повторното назначаване на една и съща фигура за премиер 47-годишният президент рискува да предизвика силно недоволство от страна на политическите си съперници, които смятат, че най-добрият начин Франция да излезе от най-дълбоката си политическа криза от десетилетия е или Макрон да предизвика предсрочни избори, или да подаде оставка.

Най-непосредствената задача на Льокорню ще бъде до края на деня в понеделник да внесе проектобюджет в парламента.

"Приемам – от чувство за дълг – задачата, поверена ми от президента на Републиката, да направя всичко възможно, за да може до края на годината Франция да има бюджет и да решим проблемите от ежедневието, които вълнуват нашите сънародници", написа Льокорню в Екс. "Трябва да сложим край на тази политическа криза, която буди раздразнение сред френския народ и на тази неустойчивост, която накърнява образа и интересите на Франция."

Льокорню добави, че който влезе в новото му правителство, ще трябва да остави настрана личните си амбиции да наследи Макрон през 2027 г., съревнование, което допълнително допринася за неустойчивото политическо положение във Франция, характеризиращо се със слаби правителства на малцинството и фрагментация на законодателния орган, Националното събрание. Министър-председателят обеща, че кабинетът ще бъде "олицетворение на обновата и многообразието".

От обкръжението на президента съобщиха, че Льокорню разполага с "картбланш", знак, че Елисейският дворец ще остави на премиера си доста широко пространство за маневриране при преговорите за кабинета и бюджета.

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕАКЦИИ

Новината, че Макрон отново назначава за премиер Льокорню, предизвика незабавна реакция на политици от целия спектър.

"Правителството "Льокорню 2", назначено от Еманюел Макрон, който е по-изолиран и по-загубил връзка с действителността от когато и да било, звучи като лоша шега, това е позор за демокрацията и унижение за френския народ", посочи лидерът на крайнодясната опозиционна партия "Национален сбор" Жордан Бардела. Той добави, че неговата политическа сила ще гласува против кабинет на Льокорню.

"С всеки изминал ден скептицизмът ни расте. Искаме нещо конкретно за пенсионната реформа. Не ние страх от предсрочни избори", коментира Франсоа Калфон, депутат от Социалистическата партия. Отмяната на пенсионната реформа на Макрон от 2023 г., довела до повишение на възрастта за пенсиониране, и увеличаването на данъците за най-богатите, е едно от основните искания на левите.

Председателят на Националното събрание Яел Брон-Пиве посочи, от своя страна, че "парламентът е в готовност от месеци да изпълни докрай функцията си: да разисква, упражнява надзор и гласува". "Време е да се залавяме за работа. Крайно време е!", добави тя, без да направи някакъв конкретен коментар за фигурата на Льокорню.

Матилд Пано от крайнолявата партия "Непокорна Франция" призова за оставка на Макрон. "Никога досега желанието на даден президент да управлява не е будило такова отвращение и гняв. Льокорню, който подаде оставка в понеделник, беше назначен отново в петък. Макрон по жалък начин се опитва да избегне неизбежното: оставката си."

Против кабинет на Льокорню се обяви и Ерик Сиоти, консерватор, който влезе в съюз с крайната десница. "Да гласуваме против това правителство и да го свалим", призова той.

 

 

 

 

 

/ВС/

