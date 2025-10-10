Макрон събира лидерите на основните политически партии в президентството, но без тези на крайната десница и радикалната левица

Президентът на Франция Еманюел Макрон събира днес следобед в Елисейския дворец лидерите на политическите сили във Франция, но на срещата не са поканени лидерите на радикалната левица и на крайната десница, съобщава Бе Еф Ем Те Ве.

Срещата се организира в момент, в който Макрон трябва да намери подходяща политическа фигура за ролята на премиер. Това ще бъде шестият премиер на Франция за втория президентски мандат на Макрон.

До поредния епизод на политическата криза във Франция се стигна, след като в понеделник номинираният за премиер Себастиан Льокорню подаде оставка броени часове след като беше представил състава на правителството си. Той изтъкна като мотив това, че между партиите в управляващата коалиция е нямало пълна подкрепа за предложените от него министри и че някои политици мислели само за собствените си амбиции.

Макрон натовари Льокорню все пак със задачата да проведе двудневни консултации с политическите сили, по време на които беше постигнат консенсус, че най-неотложното е приемането на бюджета за идната година в момент, в който Франция има голям бюджетен дефицит.

В края на тези консултации Льокорню заяви в сряда вечерта, че до 48 часа Макрон вероятно ще номинира нов премиер.

Сега се смята, че Макрон може да номинира премиер от левицата, но и че, може да номинира повторно Льокорню.