Опасност от цунами бе обявена след трус с магнитуд 7,8 край най-южната точка на Латинска Америка

Владимир Сахатчиев
Протокът Дрейк, 8 март 2023 г. Снимка: Константин Карагьозов/БТА
Сантяго ,  
11.10.2025 01:41
Опасност от цунами бе обявена след трус със сила 7,8 в протока Дрейк, морски участък, намиращ се между най-южната точка на Латинска Америка и Антарктида, съобщи Тихоокеанският център за предупреждения за цунами, цитиран от Ройтерс.

Земетресението е било на дълбочина от 10 км, по данни на Геофизичния институт на САЩ.

Чилийската морска адниминистрация SHOA издаде предупреждение за цунами като предпазна мярка за антарктическите райони на Чили, а властите призоваха хората да напуснат плажовете.

Към 01:54 на 11.10.2025 Новините от днес

