Марек (Дупница) без шестима титуляри при гостуването на третодивизионния Септември (Тервел) в турнира за Купата на България в България

Намиращият се в дъното на класирането на Втора лига Марек (Дупница) заминава утре сутринта за Североизточна България без шестима основни футболисти, но въпреки това ще се опита да продължи напред за Купата на България.

Дупничани гостуват на лидера в Североизточната Трета лига Септември Тервел в мач от втория предварителен кръг, а при успех на 1/16-финалите ще посрещнат Монтана. Монтана, който миналата година също играеше във Втора лига, е доскорошното работно място на наставника на марекчани Танчо Калпаков.

Мачът в добруджанския град е в неделя от 15 часа на стадион "Кан Тервел“, а по регламент победителят се определя в един мач. При равенство в 90-те минути ще се играят продължения, а при ново равенство двата тима ще решат спора с изпълнение на дузпи.

Дупничани със сигурност ще са без трима от основните си футболисти, които изтърпяват наказания – Росен Йорданов, Симеон Мечев и нигериецът Емануел Джордж. В групата няма да попаднат и Мартин Кавдански и Уилфред Коуакоу, които са с контузии. На титулярния вратар Константин Костадинов също ще бъде дадена почивка, след като има лека травма в бедрото.

„Тръгваме с малко по-редуцирана група, предвид контузените и наказаните ни играчи. На вратаря Костадинов също ще спестим дългото пътуване, след като е с лек проблем в бедрото, няма да включваме и много от юношите. Знаем, че Септември е сериозен отбор, първи са в класирането в своята група. Те спечелиха промоция миналия сезон за професионалния футбол, но не успяха да участват и за това очакваме двубоят с Марек за тях да е един от мачовете на сезона“, заяви за клубния сайт треньорът на дупничани Танчо Калпаков, чийто тим до мача ще отседне на лагер в Балчик.