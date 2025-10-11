ВНА: Виетнам стартира кампания за защита на децата в киберпространството

Алиансът за дигитален доверие на Виетнам (АДДВ) стартира кампанията "Не сам“ – национална инициатива, насочена към защита на децата и младите хора от онлайн рискове и изграждане на по-безопасна дигитална среда, предава Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Кампанията е организирана съвместно от Департамента за киберсигурност и предотвратяване на високотехнологични престъпления (A05) към Министерството на обществената сигурност, Националната асоциация за киберсигурност и Народния комитет на Ханой, с подкрепата на големи световни платформи, включително "Тикток“ (TikTok), "Мета“ (Meta) и "Гугъл“ (Google), както и организации за закрила на детето и местни предприятия.

Известни културни дейци – рапърът Ден, певицата MONO и кралиците на красотата Бао Нгок, Тиеу Ви и Кхан Ви – ще бъдат посланици на кампанията, а към тях ще се присъединят творци като Туан Край и хореографа Куанг Данг. Кампанията получава подкрепа и от международни организации, медии и по-широката общност.

Целта е да се повиши обществената осведоменост, да се предоставят на младите хора умения за онлайн безопасност и да се засили дигиталното доверие във време, когато Виетнам се готви да бъде домакин на церемонията по подписването на Конвенцията на ООН срещу киберпрестъпността, известна още като Ханойската конвенция, на 25 и 26 октомври.

Генерал-майор Ле Суан Мин, началник на отдел A05, заяви, че с повече от 77% от виетнамските деца и тийнейджъри, които имат ежедневен достъп до интернет са изложени на сериозни рискове. Властите регистрират десетки хиляди сигнали за онлайн измами всяка година, като през 2025 г. се наблюдава тревожен ръст на така наречените измами с "онлайн отвличания“ на ученици и емоционално уязвими потребители.

Само през първата половина на 2025 г. десетки млади жертви са били измамени или експлоатирани онлайн, като много от случаите са довели до тежки психологически и финансови последици, каза Мин.

"Всяко малко действие – напомняне, споделена публикация или споделена мярка за безопасност – може да защити нашите деца в киберпространството“, подчерта той.

Инициативата има за цел да достигне до 12 милиона младежи на възраст между 12 и 24 години и да обхване 22 милиона ученици в цялата страна. Тя ще ангажира и милиони учители и родители, които са първата линия на защита за онлайн безопасността на децата.

Технологични и телекомуникационни компании като "Виеттел“ (Viettel), Ви Ен Пи Ти (VNPT), Еф Пи Ти (FPT), Ви Ен Джи (VNG) и Си Ем Си (CMC) също се присъединяват към усилията за разпространение на посланието на кампанията сред 80-те милиона интернет потребители във Виетнам. Хиляди обществени личности в социалните мрежи ще участват в кампанията за безопасно онлайн поведение и дигитална грамотност сред младата аудитория.

Кампанията ще включва серия от онлайн и офлайн дейности от 6 октомври до 30 ноември, включително семинари за дигитална безопасност в училища в 34 провинции и градове. Тези събития имат за цел да помогнат на учениците да разпознават и реагират на онлайн заплахите, като същевременно насърчават сътрудничеството между родители, учители и младежи.

Акцент на кампанията ще бъде "Фестивалът на онлайн безопасността", включващ интерактивни зони, преживявания с виртуална реалност, различни игри и концерт, който ще свърже творци, ученици и общността в разпространението на посланието „Заедно за онлайн безопасност“.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ВНА)