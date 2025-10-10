Тодор Янчев: С десет души беше много трудно срещу отбор като Португалия

Старши треньорът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев заяви, че изгонването на Георги Лазаров за втори жълт картон е било преломният момент в мача срещу Португалия.

Българският тим отстъпи с 0:3 в Портимао в мач от квалификациите за европейското първенство, като и трите гола паднаха в заключителните 35 минути.

"След червения картон беше много трудно да се противопоставим на съперника. В днешния футбол трябва да играем и в двете фази на играта. При 0:0 имахме ситуации за гол, но ни липсва увереност", каза Янчев пред камерата на Диема.

"Имаме играчи, които могат да държат топката, но те трябва да покажат самочувствие, за да го направят. Знаехме силните страни на Португалия. Противопоставяхме се на ротациите им, но с десет души стана много трудно. Положихме много физически усилия. Разликата ще дойде от положителните резултати. Победа днес щеше да ни даде голяма увереност. Трябва да печелим точки срещу силните отбори, за да имаме това самочувствие. Асен Митков ще бъде капитанът на този отбор. Той направи силен мач и се надявам да бъде здрав", добави Янчев.

"Имаме няколко дни за възстановяване до мача с Чехия и се надявам да бъдем готови", завърши наставникът, когато бе попитан дали отборът ще бъде готов за предстоящия във вторник домакински мач с чехите.