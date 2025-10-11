Венецуелски дипломат се присмя на Нобеловата награда на опозиционния лидер Мария Корина Мачадо

Венецуелският постоянен представител в ООН се присмя на Нобеловата награда за мир, присъдена вчера на опозиционния лидер Мария Корина Мачадо. По думите му тя заслужава нобел за мир точно толкова, колкото заслужава и нобел за физика, предаде Франс прес.

"Не знам какъв е коментарът на моето правителство, но ще ви кажа своя", заяви пред репортери в Ню Йорк Самуел Монкада. "Коментарът ми е, че наистина се надявам тя да спечели и Нобеловата награда за физика, защото притежава качества да я спечели, колкото притежава и за нобел за мир. Догодина може да спечели и нобел за физика", каза с усмивка дипломатът.

Вчера Нобеловата награда за мир бе присъдена на венецуелския опозиционен лидер Мария Корина Мачадо, която е принудена да се крие в собствената си страна.

Влязла в политиката в началото на новия век, призовавайки за референдум против управлението на Уго Чавес, тя превърна падането на чависткия режим в мисия на живота си. Майка на три деца, през 2024 г. въпреки нейната популярност ѝ бе попречено да се кандидатира на президентските избори, на които сегашният държавен глава Николас Мадуро, политическият наследник на Чавес, беше обявен за победител независимо от протестите на опозицията.