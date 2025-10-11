Монако се раздели със старши треньора Адолф Хютер

Старши треньорът на Монако Адолф Хютер бе уволнен от поста си, съобщиха от клуба от френската Лига 1.

55-годишният австриец прекара два сезона начело на монегаските, но след само една победа в последните пет мача ръководството на клуба реши да се откаже от услугите му.

Според пресата във Франция мястото на Хютер ще бъде заето от Себастиен Поконьоли, който в момента води белгийския Юнион Сен-Жилоаз.

През предишните два сезона Монако завършваше в тройката във френското първенство, но колебливият старт на новия сезон коства поста на наставника. През миналата седмица монегаските направиха 2:2 в дербито на Лазурния бряг с Ница, въпреки че тимът игра с човек повече. Това остави Монако на три точки зад лидера в Лига 1 Пари Сен Жермен. В Шампионската лига тимът претърпя поражение с 1:4 от белгийския Брюж и завърши наравно 2:2 с английския гранд Манчестър Сити.

За Монако предстоят мачове с Анже на 18 октомври и с Тотнъм в Шампионската лига на 22 октомври.