Подробно търсене

От Столичната община изнесоха 13 тона отпадъци от незаконно сметище в район "Възраждане"

Марин Колев
От Столичната община изнесоха 13 тона отпадъци от незаконно сметище в район "Възраждане"
От Столичната община изнесоха 13 тона отпадъци от незаконно сметище в район "Възраждане"
Снимка: Столична община
София,  
30.08.2025 09:32
 (БТА)

Столичният инспекторат и район „Възраждане“ извършиха съвместна акция по разчистване на опасно и растящо нерегламентирано сметище на ул. „Добруджански край“ – в близост до Руски паметник, съобщиха от Столичната община (СО).

Освен незаконно депо за всякакви отпадъци, мястото е било превърнато във временно обиталище на хора със скитнически начин на живот и е представлявало риск за здравето на хората в района. Обитателите са напуснали напълно доброволно след началото на акцията по разчистване, се посочва в съобщението.

От мястото са извозени общо 13 тона отпадъци, включително едрогабаритни и строителни отпадъци, както и счупен контейнер за битови отпадъци,  нерегламентирано преместен от друго място. Извършено е и обстойно кастрене на обраслата около мястото растителност, информират от Общината. 

През първата половина на 2025 г. Столичният инспекторат отчете 48% ръст на извършените проверки спрямо същия период на 2024 г., достигайки 28 958. Рекордно е увеличението на съставените актове за административни нарушения (АУАН), които са почти двойно повече – 5948 за първите шест месеца на 2025 г. срещу 3100 за същия период на 2024 година. Инспекторатът е предприел действия по над 17 000 сигнала от граждани и организации през първото полугодие на 2025 година. 

През 2024 г. близо 62 хил. тона отпадъци от опаковки, което представлява 69,50% от всички пуснати на пазара, са били рециклирани от „Булекопак“ АД – една от трите сметосъбиращи фирми в София, посочиха от фирмата за БТА.

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:50 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация